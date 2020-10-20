Yabancı ekonomistler Merkez Bankasından 200 baz puan artırım bekliyor

Geçen ayki toplantısında politika faizinde artışa giden Merkez Bankasının ekim ayında da artışa devam etmesi bekleniyor.
Ekonomistler, genel olarak TCMB'nin politika faizinde 200 baz puanlık artışa gitmesini bekliyor.
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Monex Europe FX Piyasası Analisti Simon Harvey, TCMB'nin politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 12,25'e çıkarabileceğini kaydetti.
Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12,4 seviyelerinde olduğunu belirten Harvey, "Böyle bir artış, bankalar arası piyasalardaki borçlanma maliyetiyle uyumlu bir politika kanalını tekrar meydana getirebilir." ifadelerini kullandı.
Harvey, 200 baz puan altında bir artış olması durumunda TL'de değer kayıpları görülebileceğini söyledi.
- "TCMB'nin politika faizini 175 baz puan artırarak yüzde 12'ye çıkarabilir"
Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys ise politika faizindeki uygun bir artışın yatırımcılar tarafından iyi karşılanabileceğini belirtti.
Piyasa beklentilerinin artışın 150 baz puan yönünde olduğunu ifade eden Matys, TCMB'nin bu toplantıda politika faizinin 200 baz puan artışla yüzde 12,25'e çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.
Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de TCMB'nin politika faizini 200 baz puan artırabileceğini dile getirdi. TL'deki değer kayıplarından kaçınmak isteniyorsa 300-400 baz puanlık bir artışın düşünülebileceğini söyleyen Kalen, bunun TCMB'nin enflasyon hedefindeki kredibilitesini iyileştirebileceğini, Türk varlıkların yabancı yatırımcılar için değerinin tekrar eski haline gelebileceğini aktardı.
Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell ise TCMB'nin politika faizini 175 baz puan artırarak yüzde 12'ye çıkarabileceğini aktardı.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.
24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.
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