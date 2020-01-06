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Yabancı dil bilmemek iş hayatını olumsuz etkiliyor

Yabancı dil öğrenimi özellikle profesyonel iş hayatının vazgeçilmez unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Farklı bir dili öğrenme konusunda psikolojik baskı hissederken, maddi olarak da büyük harcamalar yapıyoruz. Aslında yabancı dil bilmenin düşündüğümüzden çok daha kolay bir yolu var. Öğreneceğimiz dilin hangi yöntemle ve nasıl öğretileceğini bilmek, en kısa sürede sonuç almamızı sağlıyor. 25 Dil bilen Dil Bilimci Emin Gulu, yabancı dili kolay öğrenmenin tüyolarını verdi

06.01.2020 - 11:19 | Güncelleme:
Yabancı dil öğrenmenin yollları
HABERTURK.COM

Ülkemiz, toplam 100 ülkenin bulunduğu İngilizce Yeterlilik Endeksi’nde 79’uncu sırada yer alırken Küresel İnovasyon Endeksi’nde ise 129 ülke arasında 49’uncu sırada görünüyor.

Türkiye’ de bu oranın düşük seviyelerde olması iş hayatını da doğrudan etkiliyor. Meslek hayatında yabancı dil bilmek sadece ikili görüşmelerde değil, inovasyon üretmede veya girişimcilik için de son derece önem arz ediyor. Bu bağlamda dil bilmenin önemi kişiler arası iletişimle kalmamakla birlikte, iş hayatında ve günlük yaşantıda da büyük önem taşıyor.

"DİL ÖĞRENMENİN YOLU DİNLEMEKTEN VE KONUŞARAK PRATİK YAPMAKTAN GEÇİYOR"

İş hayatında dil bilmenin önemini vurgulayan Dil Bilimci ve yazar Emin Gulu, "İş hayatında İngilizce bilmek çok önemli. Teknolojinin hayatımızın her alanında olmasıyla birlikte gerek terimsel bilgiler gerekse iş hayatımızdaki kelimeler İngilizce olarak karşımıza çıkıyor. Kitapta geliştirmiş olduğum gramer tekniğiyle 20 günde İngilizce öğrenmek mümkün. Dil önce duyarak öğrenilir. Bu kapsam da 2000 kelime öğreten kitabın içinde CD de yer alıyor. Böylelikle hem duyusal hem de pratik olarak cümle yapılarını öğrenmiş oluyorsunuz. Kısacası yabancı dili öğrenmenin yolu dinlemekten ve konuşarak pratik yapmaktan geçiyor’’ dedi.

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