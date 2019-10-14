Show TV’de hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Kuaförüm Sensin’in geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümüne model İlayda’nın saçlarının fazla kesilmesi sonucu baygınlık geçirdiği anlar damga vurmuştu.

Kuaförüyle anlaşan İlayda, bir anda kesilen saçlarını görünce kısa süreli baygınlık geçirmişti. İlayda’nın saçlarının fazla kesilmesine verdiği tepki sosyal medyada da olay oldu.

Görüntüleri kısa sürede milyonların izlemesiyle Daily Mail ve Mirror gibi yabancı basının önde gelen yayın kuruluşları olayın anlatıldığı bir haber yayınladı. Kuaförüm Sensin bu görüntülerle yabancı basının ilgi odağı oldu.

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-7559945/Woman-FAINTS-haircut-women-feel-pain.html

https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/woman-collapses-tv-after-hairdresser-20571022

İşte o anlar;