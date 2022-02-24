AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 37,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Şubat haftasında net 37,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 5,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 185,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Şubat itibarıyla 18 milyar 932,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Şubat'ta 18 milyar 901,6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 573,8 milyon dolardan 3 milyar 351 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 153,3 milyon dolardan 157,9 milyon dolara yükseldi.