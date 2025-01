Yazın beslenmek için dağılan hayvanların kışın yeniden bir araya geldiğini anlatan Yiğit, şunları kaydetti: "Her sene yılın başında Pagan Dağı'nda toplanıyorlar. Bu sene sayılarının arttığını gözlemliyoruz. DKMP müdürlüğü ekipleri bölgede sürekli koruma çalışmaları yürütüyor. Bu sene kar çok yağmadığı için ot bol. Bölgeye avcıların gelmesine izin vermiyoruz. Koruma ekipleri burada değilse bölgeye gelmelerine müsaade etmiyoruz. Bu hayvanları öldürmek günah, koruma altındalar. Biz de sahip çıkıyoruz. 10 sene önce sadece az sayıda yaban keçisi görüyorduk. Şu an yüzlerce hayvan var. Her sene çoğalıyorlar. Eğer kurt yemezse çoğalmaya devam edecekler. Dağlar hayvanlarla dolu. Tilki, kedi, vaşak gibi birçok türden hayvan var."