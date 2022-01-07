Yaban keçisi avına 69 bin TL ceza

İHA

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü Av Koruma ve ilçe jandarma ekipleri, avlanması yasak olan yaban keçisi avı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Erzincan'ın Kemah ilçesi Bozoğlak mevkisinde yaptıkları çalışmada şüphelilere ulaştı. Yapılan kontrolde avlanılmış bir adet yaban keçisi bulundu.

3 şahsa 1 adet kaçak yaban keçisi avı yaptıkları için tutanak düzenlenerek 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 9 bin 810 TL idari para cezası ve 60 bin TL tazminat cezası uygulandı. Ele geçirilen yarı otomatik yivli tüfekler savcılığa teslim edildi.