DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından yaban keçilerinin dronla ile çekilmiş görüntülerini paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından 'Yine gözümüz yükseklerde' başlığıyla yaban keçilerinin dron görüntülerini paylaşıldı. Sarp arazilerin, kayalıkların usta tırmanıcıları yaban keçileri Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince dron ile görüntülendi.

Yaban keçileri; 1500 metre veya daha yüksek kayalık sarp yerlerde, mağaralar ve sık ağaçlıkların bulunduğu alanlarda bodur çalılar ve otlarla kaplı kayalık dağlarda yaşamaktadırlar. Sabah erken saatlerde ormandan çıkarak yüksek yerlere otlamak için çıkarak akşama doğru tekrar ormana geri dönüş yaparlar. Öğle sıcaklarında otlamaya ara vererek gölgelik alanlarda dinlenmeye çekilirler. Dünya üzerinde Kafkasya ve Orta Doğu'nun bazı ülkelerinde yayılış gösteren Yaban Keçisi'ne yurdumuzda Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde deniz seviyesinden itibaren 4000-4500 metre yüksekliğe kadar rastlamak mümkündür.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir