Yaban keçileri karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'na güzellik katıyor

AA

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Çemişgezek, Mazgirt ve Nazımiye ilçeleri kırsalındaki popülasyonlarıyla dikkati çekiyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, kentte etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'nın sarp kayalıklarında beslenirken görüntülendi.

Kış şartlarının çetin geçtiği Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, kar kalınlığın yer yer 1 metreyi aştığı yüksek dağlık kesimde yiyecek bulmakta güçlük çeken keçiler, sürüler halinde beyaz örtünün daha az olduğu ve otlakların bulunduğu alçak kesimlere iniyor.

- Kara yolu kenarına kadar da iniyorlar

Milli parktaki sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve kurumuş otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da Tunceli-Ovacık kara yoluna inerek, Munzur Çayı'ndan su ihtiyaçlarını gideriyor.

Gün batımına doğru havanın kararmasıyla sarp dağlara doğru tırmanışa geçen yaban keçileri, buralardaki mağaralara sığınarak hem olumsuz hava şartlarından hem de yırtıcıların saldırılarına karşı korunarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan milli park, yaban keçisinin yanı sıra boz ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru, sincap ve domuz gibi pek çok hayvana da ev sahipliği yapıyor.

Çevre il ve ilçelerden günübirlik gezilerle milli parkta gelen yaban hayatı fotoğrafçıları da bu hayvanları doğal ortamında görerek görüntüleme imkanı buluyor.

Fotoğraf sanatçısı Engin Sarı, AA muhabirine, doğa ve yaban hayatına dair çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

- "Bu coğrafyada yaban keçileri meşhurdur"

İstanbul'da yaşadığını ve yılın belirli dönemlerinde Tunceli'ye gezmeye geldiğini ifade eden Sarı, kentin doğası, tarihi ve kültürel güzellikleriyle göz kamaştırdığını vurguladı.

Sarı, Ovacık'ın kış aylarında bir başka güzelliğe büründüğünü ifade ederek, "Bu coğrafyada yaban keçileri meşhurdur. Özellikle yaban keçilerini fotoğraflamak için İstanbul'dan buraya geldim. Çünkü çok ender görülen bir hayvan türü. Özellikle kışın erkek tekkeleri görme şansımız oluyor. Son bir haftadır yaban keçileri üzerine fotoğraf ve video projeleri yapıyoruz. Bu hayvanlara bazen 50 metreye kadar yaklaştığımız oluyor." dedi.

Yaban keçilerinin karla kaplı dağlarda hareketleri ve yiyecek arayışlarını izlemenin çok heyecanlı olduğunu aktaran Sarı, "Munzur Vadisi Milli Parkı da çok muhteşem bir yer. Yaban keçileri de yörede yaşayanlarca kutsal sayılıyor. Nesli tehlike altında olduğu için bu hayvanların korunması gerekiyor." diye konuştu.