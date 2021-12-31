"İğneada beldesinde bulunan ziyaretçi merkezimize görüntü aktarımı yapıp canlı olarak alanın izlenmesini sağlıyoruz. Bu sayede alana ulaşım konusunda kısıt yaşayan engelli, yaşlı veya çocuk bireylerin ziyaretçi merkezinden alanla ilgili görüntüleri izlemesini sağladık. Şimdiye kadar kameralara takılan görüntülerin içinde oldukça ilgi çekici olanlar var. Mevsime bağlı olarak donan gölde su samurlarının buzdan çıkarak balıkçılla bir yem yarışına girdiği sahneden tutun pelikan sürüsünün gölün değişik yerlerinde yuvalanmasına kadar. Bu görüntüler ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor."