Hayvanların beslenme alanları ve nasıl beslendikleri de bu çalışma ile tespit edilebiliyor. Tür eylem planı, yönetim ve gelişme planı çalışmalarında ve türlerin korunması faaliyetlerinde bu verilerden faydalanılıyor. Fotokapanlara yansıyan görüntüler, yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne serdi.