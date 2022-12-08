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Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale'de kurulan fotokapan vaşak, karaca, tilki, kurt ve domuz gibi yaban hayvanları doğal ortamlarında görüntüledi

Giriş: 08.12.2022 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kırıkkale'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele çerçevesinde, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Vaşak, karaca, tilki, kurt ve domuz gibi yaban hayvanları doğal ortamlarında görüntülendi. Yapılan araştırmalar neticesinde de farklı periyotlarla fotokapanların konumlarının yerleri değiştiriliyor.

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