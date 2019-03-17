Kuşadası şehir merkezinde bulunan Ege Mahallesi’nde dört tarafı konutlarla çevrili bir bölgede bir yaban domuzu altı yavru doğurdu. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Milli Park Mühendisi Erdinç Kutsal ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Park görevlileri ile Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri yaban domuzunun doğum yaptığı alanda incelemelerde bulundu. Ekipler, yaban hayvanının yanına yaklaşılmaması için etrafında bulunan site görevlilerine bilgi verirken, yeşil alana insan girişinin engellenmesi için tek giriş noktası bırakıldı ve çevre şeritlerle kapatıldı. BİR SÜRE SONRA DOĞAL ORTAMA DÖNECEKLER
İlginç doğum olayının ardından bir açıklama yapan Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Doğum yeni olduğundan, yaban domuzunun yanına yaklaşılmaması gerektiği, muhtemelen bir süre daha burada kalacağı ve daha sonra yavrularıyla birlikte hemen yan tarafta bulunan makiliklere gideceği düşünülmektedir. Ege Mahallesi'nden sık sık domuzlarla ilgili ihbarlar gelmektedir. Yaşam alanları daralan hayvanlar yiyecek umuduyla kıyı sitelere yönelmektedir. Bu bölgelerde yaşayanlar çöplerini, özellikle organik atıklarını gelişigüzel etrafa bırakmamalıdır. Bu durum bir gerçeği de göstermektedir. Yaban hayvanlarının barınabileceği ve beslenebileceği alanlar sürekli azalmaktadır. Özellikle makilikler yaban hayvanları için çok önemlidir.“ dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!