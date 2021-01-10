YAAY NEDİR?

Yaay, Türkiye merkezli bir sosyal medya platformudur. Türk Telekom çatısı altındaki TT Ventures tarafından 2 Eylül 2020'de açıldı. Twitter'a benzerliği ile dikkat çeken Yaay, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına sunduğu rozetler, diğer platformlarından ayrışıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kategorileri takip edebiliyor.