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XRP yüzde 22 düştü! XRP fiyatları ne kadar oldu?

Kripto para borsası Coinbase'in XRP'nin satışlarını durduracağını açıklamasının ardından XRP fiyatları yüzde 22 düşüşle 0.19 dolara kadar indikten sonra 0.20 dolara toparlandı.

29.12.2020 - 22:12 | Güncelleme: ABONE OL
XRP yüzde 22 düştü! XRP fiyatları ne kadar oldu?
DHA

Coinbase, ABD sermaye piyasası düzenleme kurumu SEC tarafından açılan dava nedeniyle XRP işlemlerini durduracağını açıklamıştı. SEC, XRP ile ilişkili blokzincir şirketi Ripple Labs'ın kayıt dışı dijital menkul kıymet ihracı yoluyla 1.3 milyar dolar para topladığını ileri sürmüş ve dava açacağını duyurmuştu.

SEC'in konuyla ilgili olarak geçen hafta yaptığı açıklamada, Ripple'ın kurucu ortaklarından Christian Larsen ve CEO'su Brad Garlinghouse'un şirket için sermaye koyduklarına işaret edilerek, bu amaçla yatırımcılara Ripple verildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, ücret ödemeleri ve piyasa oluşturma çalışmalarında da ödeme aracı olarak kullanılan XRP'nin "lisanssız varlık" olduğunun altı çizildi.

SEC açıklamasının ardından, bu savalara yanıt veren Ripple CEO'su Garlinghose, SEC'in gelişmeler ve ilgili düzenlemeler konusunda "tamamen yanlış" düzlemde olduğunu ve Ripple'ın da, tıpkı Bitcoin ve Ether gibi bir para birimi olduğunu, "yatırım kontratı" olmadığını vurguladı.

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