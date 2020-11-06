7-11 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Redmi 9 serisi, Note 8 ve 9 serileri, Note 10 Lite, Pocophone F2 Pro, Poco X3, ev güvenlik kamerası, akıllı süpürge, temizlik robotu, elektrikli scotter, kablosuz kulaklık ve Mi Band gibi ürünler yer alıyor.

Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektörünün en önemli markalarından EVOFONE’un yetkili Mi Store’larında 5 gün boyunca geçerli olacak fiyatlar şu şekilde:

* Redmi 9A 2/32 GB: 2.499 TL yerine 2.275 TL

* Redmi 9C 2/32 GB: 2.599 TL yerine 2.499 TL

* Redmi 9C 3/64 GB: 2.69 TL yerine 2.599 TL

* Redmi 9 3/32 GB: 2.749 TL yerine 2.499 TL

* Redmi 9 4/64 GB: 2.799 TL yerine 2.599 TL

* Note 8 4/64 GB: 2.899 TL yerine 2.799 TL

* Note 8 4/128 GB: 3.099 TL yerine 2.899 TL

* Note 8 Pro 6/64 GB: 3.449 TL yerine 3.199 TL

* Note 8 Pro 6/128 GB: 3.549 TL yerine 3.399 TL

* Note 9 3/64 GB: 2.999 TL yerine 2.699 TL

* Note 9 4/128 GB: 3.149 TL yerine 2.899 TL

* Note 9 Pro 64 GB: 3.699 TL yerine 3.499 TL

* Note 9 Pro 128 GB: 3.999 TL yerine 3.799 TL

* Note 9S 4/64 GB: 3.199 TL yerine 2.999 TL

* Note 9S 6/128 GB: 3.399 TL yerine 3.199 TL

* Note 10 Lite 6/64 GB: 4.199 TL yerine 3.949 TL

* Note 10 Lite 6/128 GB: 4.399 TL yerine 3.999 TL

* Note 10 Lite 8/128 GB: 4.599 TL yerine 4.199 TL

* Pocophone F2 Pro 128 GB: 7.499 TL yerine 5.999 TL

* Pocophone F2 Pro 256 GB: 8.399 TL yerine 6.999 TL

* Poco X3 6/64 GB: 3.699 TL yerine 3.499 TL

* Poco X3 6/128 GB: 3.899 TL yerine 3.599 TL

* Mi Home Güvenlik Kamerası 360° 1080p Beyaz: 399.99 TL yerine 299.99 TL

* Mi TV Box S Siyah: 549.99 TL yerine 499.99 TL

* Mi Roborock Süpürge S5 Max Siyah: 5.499,99 TL yerine 4.599,99 TL

* Mi Roborock Süpürge S5 Max Beyaz: 5.499,99 TL yerine 4.599,99 TL

* Mi Robot Süpürge – Mop P Siyah: 4.499,99 TL yerine 3.999,99 TL

* Mi Roborock Süpürge S6 Pure Beyaz: 6.499,99 TL yerine 5.199,99 TL

* Mi Handheld Süpürge 1C Beyaz: 1.999,99 TL yerine 1.799,99 TL

* Mi Robot Süpürge – Mop P Beyaz: 3.699,99 TL yerine 3.499,99 TL

* Mi Robot Süpürge – Mop Essential Beyaz: 2.999,99 TL yerine 2.299,99 TL

* Viomi V2 Temizlik Robotu Pro EU Siyah: 5.499,99 TL yerine 4.999,99 TL

* Viomi V3 Temizlik Rotobu EU Siyah: 5.499,99 TL yerine 4.999,99 TL

* Mi Elektrikli Scooter Essential Siyah: 3.499,99 TL yerine 2.999,99 TL

* Mi Scooter 2 Pro Siyah: 5.499,99 TL yerine 4.999,99 TL

* Mi True Wireless Kulaklık 2 Beyaz: 249.99 TL yerine 229.99 TL

* Mi True Wireless Kulaklık 2: 149.99 TL yerine 139.99 TL

* Mi Band 5 Siyah: 329.99 TL yerine 279.99 TL

* Mi Band 4 Siyah: 229.99 TL yerine 179.99 TL

* Mi Wi-Fi Range Extender Pro: 149.99 TL yerine 129.90 TL

EVOFONE, tüm teknoloji tutkunlarını 7-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yetkili Mi Store’lara bekliyor.