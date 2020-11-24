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Xiaomi’nin akıllı telefon markası POCO Global, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu POCO M3'ü duyurdu. POCO Global'in M serisinin bir başlangıcı olan POCO M3, 48 MP üçlü kamera kurulumu, 6000 mAh pil, FHD+ ekran ve Qualcomm Snapdragon 662 çipsetine sahip.

6000 mAh ile sınıfının en büyük pil kapasitesini sunan POCO M3, yoğun olmayan bir kullanımda 5 gün, ortalama bir kullanımda ise 3 güne yaklaşan kullanım süresi sunuyor. Yoğun kullanım altında ise pilin tamamen boşalması yaklaşık 1.5 gün sürüyor.

Yüksek sıcaklıklara karşı dayanacak şekilde tasarlanan POCO M3, yaklaşık 2.5 yıllık bir kullanımda pil ömründe kayda değer bir bozulma olmadan kullanım sunacak şekilde tasarlandı. MIUI ultra pil tasarruf modu, tersine şarj desteği ve 18W hızlı şarj özelliği bulunan POCO M3 ile birlikte kutunun içinden 22.5W'lık bir şarj cihazı çıkıyor.

Telefon, uçtan uca görüntüleme deneyimi için 1.500:1 kontrast oranı ve 19:5:9 en boy oranıyla 2340x1080 yüksek çözünürlüklü 6.53 inç FHD+ Dot Drop ekrana sahip. Düşmelere ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ön ekranı olan cihaz, yan tarafta konumlanmış bir parmak izi sensörü ve parmak izi kalmayan dokulu arka kapak barındırıyor.

ÜÇLÜ KAMERA KURULUMU

2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 48 MP ana kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu olan POCO M3’ün ön selfie kamerası ise 8 MP. Qualcomm Snapdragon 662 işlemciye sahip olan POCO M3, Qualcomm Adreno 610 GPU ile oyun ve video deneyiminin yanı sıra yarı boyutta yüksek kaliteli fotoğraf saklama olanağı sunuyor.

200 gramdan hafif olan ve serin mavi, POCO sarısı ile tam siyah renk seçenekleri olan POCO M3’ün 4GB+64GB ve 4GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.

ARTIK BAĞIMSIZ MARKA OLACAK

2018'deki ilk POCO F1 lansmanımızdan bu yana dünya genelinde Türkiye dahil 35 pazara giriş yapan POCO, 2.2 milyonu F1 modeli olmak üzere toplamda 6 milyonun üzerinde telefon satışı gerçekleştirdiğini de açıkladı.

Bu kapsamda POCO Global, yeni ürün lansmanıyla birlikte aynı zamanda bağımsız marka stratejisini de duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan POCO Global Başkanı Kevin Qiu, “Yeni kurulan bağımsız bir marka olarak, sürekli gelişen bir dünyada büyük önem taşıyan teknoloji sunma görevimizi kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

POCO M3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

POCO M3 Pil ve Şarj 6.000mAh (tip) pil 18W hızlı şarj Kutuya dahil 22,5W şarj cihazı USB-C Kablolu tersine şarj özelliği Ekran 6,53 inç FHD + Dot Drop ekran Kontrast oranı: 1500:1 Parlaklık: 400 nit (tip) Renk sıcaklığı ayarı Gün ışığı modu, standart mod, okuma modu 2.0 TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası L1 Widevine onaylı Renk Serin Mavi, POCO Sarısı, Tam Siyah Boyutlar ve Ağırlık 162,3 mm x 77,3 mm x 9,6mm; 198g İşlemci Qualcomm® Snapdragon™ 662 11Nm enerji verimli üretim süreci Qualcomm® Kryo™ 260, Octa-core CPU, 2.0Ghz’ye kadar Qualcomm® Adreno™ 610 GPU 3. Nesil Qualcomm® AI Engine Depolama LPDDR4X RAM + UFS 2.1/2.2 depolama 4GB+64GB, 4GB+128GB Arka Kamera 48MP+2MP+2MP AI üçlü arka kamera 48MP ana kamera 1/2" sensör boyutu 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 0.8μm piksel boyutu f/1.79, 6P lens, AF 2 MP makro kamera 1.75μm piksel boyutu, f/2.4, FF 2 MP derinlik sensörü 1.75μm piksel boyutu, f/2.4 Gece modu, Film çerçevesi, Hızlandırılmış çekim, 120fps yavaş çekim video Ön kamera 8MP ön kamera 1.12μm piksel boyutu, f/2.05 Bağlantı Çift SIM yuvası + 1 microSD 512Gb’ye kadar genişletilebilir depolama alanı 2.4GHz/5GHz WIFI Bluetooth 5.0 IR blaster FM radyo Güvenlik Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü Yapay Zeka Destekli Yüz ile Kilit Açma Ses Çift hoparlör Yüksek Çözünürlüklü ses sertifikası 3,5 mm kulaklık jakı Sistem Android 10 tabanlı POCO için MIUI 12