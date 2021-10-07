Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji Cihaz Xiaomi Pad 5 Türkiye’de satışa sunuldu - Haberler

Xiaomi Pad 5 Türkiye’de satışa sunuldu

Xiaomi’nin merakla beklenen tableti Xiaomi Pad 5, Türkiye’de satışa çıktı. 13 MP’lik arka kamera, 8 MP’lik ön kamera ve 8720 mAh’lik pil ile gelen Xiaomi Pad 5, 2.96 GHz hızında 7 nm’lik Qualcomm Snapdragon 860 işlemci barındırıyor.

07.10.2021 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
Xiaomi Pad 5 Türkiye’de satışa sunuldu - Haberler
HABERTURK.COM

Çinli teknoloji markası Xiaomi’nin hem iş hem de eğitim amaçlı kullanım için tasarladığı tablet bilgisayarı Xiaomi Pad 5, Türkiye’de satışa sunuldu. Üretkenlik odaklı özelliklerle donatılan Xiaomi Pad 5’in 13 MP’lik kamerası kullanılarak belgeler taranabiliyor.

4096 basınç hassasiyeti ve 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan 12.2 gram ağırlığındaki Xiaomi Smart Pen (ayrı satılıyor) desteği de bulunan Xiaomi Pad 5’in klavyesi 1.2 mm tuş vuruşu ve bağımsız ESC tuşuyla desteklenen 63 tuşla optimize edilmiş bir düzene sahip. 1080p videoyu destekleyen 8 MP’lik ön kamera ile gelen Xiaomi Pad 5'in 11 inç WQHD+ 120Hz ekranı bulunuyor.

TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI

Dolby Vision ve TrueDisplay ekranı olan Xiaomi Pad 5, Dolby Atmos ses deneyimi de sunuyor. 2.96 GHz saat hızına sahip 7 nm’lik Qualcomm Snapdragon 860 işlemci ile donatılan Xiaomi Pad 5, 8720 mAh (tip) kapasite pil ile geliyor. Xiaomi’nin hem oyun hem iş için tasarladığı tableti Xiaomi Pad 5 için açıklanan Türkiye satış fiyatı ise 3999 TL oldu.

Xiaomi Pad 5’in teknik özellikleri şöyle:

Xiaomi Pad 5

Ekran

2560 x 1600 çözünürlüklü 11 inç ekran

WQHD+ 120Hz Ekran

True Display

1 milyardan fazla renk

DCI-P3 ve Dolby Vision® desteği

Yerleşik düşük mavi ışık donanımı, mavi ışık düşürme yazılımı

Renk

Kozmik Gri, İnci Beyazı

Gövde

~500 g

Boyutlar

254,69 mm x 166,25 mm x 6,85 mm

Arka kamera

13 MP

Ön kamera

8 MP

Ses

Dörtlü hoparlör seti

16 mm x 20 mm hoparlör boyutu

Dolby Atmos®

Yüksek Kaliteli Ses

Performans

Qualcomm® Snapdragon™ 860

  • Qualcomm Kryo 485
  • 2,96 GHz’ye kadar sekiz çekirdekli işlemci
  • Adreno 640
  • 7 nm işlemci teknolojisi
  • 4. Nesil Qualcomm® AI Engine

Bağlantı

802.11A/b/g/n/ac WiFi Protokolü, Bluetooth 5.0

Şarj

8.720 (tip) mAh pil

Kutu içinden çıkan 22,5 W şarj cihazı

Sistem

Pad için MIUI

Depolama Seçenekleri

6GB+128GB/ 6GB+256GB

Kilit Açma

PIN/Desen/Yapay Zeka Destekli Yüz Tanıma

Aksesuarlar

Xiaomi Pad Klavye, Xiaomi Smart Pen (ayrı satılıyor)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
2022 yılı için büyük kehanet! 22 sayısına dikkat edin
2022 yılı için büyük kehanet! 22 sayısına dikkat edin
İşte ev sahiplerinin yeni fırsatçılığı
İşte ev sahiplerinin yeni fırsatçılığı
'Çobanların tanrısı' Karabük'te bulundu
'Çobanların tanrısı' Karabük'te bulundu
'Dünyanın en güzel kızı' defilede şov yaptı
'Dünyanın en güzel kızı' defilede şov yaptı
Bursa'da otomobilin çarptığı ayı öldü
Bursa'da otomobilin çarptığı ayı öldü
Küresel piyasalarda pozitif seyir
Küresel piyasalarda pozitif seyir
EIA: Enerji tüketimi yüzde 50 artacak
EIA: Enerji tüketimi yüzde 50 artacak
İklim politikasında yeni dönem
İklim politikasında yeni dönem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.