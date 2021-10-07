Çinli teknoloji markası Xiaomi’nin hem iş hem de eğitim amaçlı kullanım için tasarladığı tablet bilgisayarı Xiaomi Pad 5, Türkiye’de satışa sunuldu. Üretkenlik odaklı özelliklerle donatılan Xiaomi Pad 5’in 13 MP’lik kamerası kullanılarak belgeler taranabiliyor.
4096 basınç hassasiyeti ve 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan 12.2 gram ağırlığındaki Xiaomi Smart Pen (ayrı satılıyor) desteği de bulunan Xiaomi Pad 5’in klavyesi 1.2 mm tuş vuruşu ve bağımsız ESC tuşuyla desteklenen 63 tuşla optimize edilmiş bir düzene sahip. 1080p videoyu destekleyen 8 MP’lik ön kamera ile gelen Xiaomi Pad 5'in 11 inç WQHD+ 120Hz ekranı bulunuyor.
TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI
Dolby Vision ve TrueDisplay ekranı olan Xiaomi Pad 5, Dolby Atmos ses deneyimi de sunuyor. 2.96 GHz saat hızına sahip 7 nm’lik Qualcomm Snapdragon 860 işlemci ile donatılan Xiaomi Pad 5, 8720 mAh (tip) kapasite pil ile geliyor. Xiaomi’nin hem oyun hem iş için tasarladığı tableti Xiaomi Pad 5 için açıklanan Türkiye satış fiyatı ise 3999 TL oldu.
Xiaomi Pad 5’in teknik özellikleri şöyle:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!