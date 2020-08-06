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2020 yılı 2. çeyrek gelirleriyle geçen hafta Samsung'u geçerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei'ye Avrupa'da bir başka Çinli üretici sürpriz yaptı.

Son verilere göre Huawei'nin Avrupa teslimatları geçen seneye göre yaklaşık 100 bin adet, yaklaşık yüzde 17 azaldı. İlk çıktığı dönemde iPhone benzeri tasarımlarıyla adını duyuran Xiaomi ise Avrupa teslimatlrını yüzde 65 artırdı ve 7.1 milyon adede çıktı.

Xiaomi bu sonuçlara göre Huawei'yi geride bıraktı ve Avrupa pazarında en büyük 3. akıllı telefon üreticisi oldu. Koreli Samsung ise yüzde 31'lik düşüşe rağmen ilk sıradaki yerini korudu. Apple ise yüzde 42'lik artışla eski kıtadaki pazar payını yüzde 21'e çıkardı.

Huawei'nin düşüşünde yeni telefonların üst segment sınıfında ve yüksek fiyatlı olmasının yanı sıra ABD'nin 5G ağı ve ulusal güvenlik tartışmaları sonrası Google hizmetlerinin erişimine kapanması öne çıkan nedenler olarak gösteriliyor.

Xiaomi'nin Avrupa'daki hızlı büyümesinde ise orta segment cihaz portfolyosunun etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle Redmi Note 8 ve 9 serisinin çok tutulduğu, Apple'ın da benzer bir çıkışı 479 euro etiketle sattığı iPhone SE modeliyle yakaladığı görüşü hakim.