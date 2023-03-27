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Xavi Simons, PSV’de yeniden yükselişte!

Hollandalı genç yıldız Xavi Simons, sezon başında katıldığı PSV ile oynadığı 38 maçta takımına 16 gol, 8 de asist katkısı sağladı

Giriş: 27.03.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Xavi Simons, PSV’de yeniden yükselişte!
İHA

Hollandalı genç futbolcu Xavi Simons, bu sezon PSV formasıyla gösterdiği performansla tekrardan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Simons, sezon başında PSG’den bedelsiz olarak PSV’nin yolunu tutmuştu. 19 yaşındaki yetenek, Hollanda temsilcisiyle Eredivisie’de çıktığı 26 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 kez de asist katkısı sağladı. Aynı zamanda kırmızı-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi’nde 7 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

SİMONS, HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE OYNUYOR

Xavi Simons'un, bu sezon oynadığı 38 maçta 4 farklı hücum bölgesinde mücadele etmesi dikkat çekti. Genç yıldızın, hücuma yönelik orta saha olarak çıktığı 17 maçta 10 gol, 3 asist üreterek, oynadığı bu bölge skor katkısı anlamında en verimli pozisyonu oldu. Simons, aynı zamanda hücumun solunda 10 mücadelede 2 gol, 3 asist, hücumun sağında 6 maçta 2 gol üretirken, 1,79 boyunda olmasına rağmen santrafor olarak çıktığı 5 karşılaşmada ise 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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