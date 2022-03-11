Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Camp Nou'daki karşılaşma sonrası Katalan kulübünün teknik direktörü Xavi Hernandez, mücadeleyi yorumladı.

"İyi bir sonuç alamadık. İkinci yarıda daha iyiydik ama harika bir savunma ve muhteşem bir Inaki Pena ile karşılaştık. Galatasaray çok iyiydi."