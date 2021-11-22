Katar'da futbolcu ve teknik direktörlük deneyimlerinin ardından Barcelona'nın başına geçen Xavi Hernandez, Katalan devindeki rolüne odaklandı.

Barcelona, Xavi yönetiminde yeni bir hava yakalarken genç teknik adam saha içinin yanı sıra saha dışında da değişiklikler için kolları sıvadı. Barcelona, Xavi'nin imzasından birkaç gün sonra eski futbolcusu Daniel Alves ile sözleşme imzaladı. Xavi ayrıca takıma yeni golcüsünü arıyor ve İspanyol basınında konuya dair çarpıcı bir iddia gündemde.

Sergio Agüero'nun kalbindeki ritim bozukluğu teşhisinden sonra Arjantinli yıldızın futbola veda edeceği belirtildi. Ansu Fati'nin sık sık sakatlıklarla boğuşması ve Luuk de Jong'un da bekleneni verememesi nedeniyle Barcelona yeni bir golcü hamlesine hazırlanıyor.

Ancak Katalan devi finansal problemler nedeniyle yüksek bonservisli transferlerden kaçınıyor. İspanyol basını ise Xavi'nin yeni golcüsünü Katar'dan getireceğini iddia ediyor.

Sport gazetesine göre Xavi, Al Sadd'dan eski öğrencisi ve eski takım arkadaşı Baghdad Bounedjah'a talip oldu. Golcü transferi için Barcelona'nın tercihi Xavi'nin onayıyla 29 yaşındaki futbolcu olabilir.