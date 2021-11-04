Xavi adım adım Barça'ya!

İspanya La Liga devi Barcelona'da kulüp yetkilileri, Katar'a giderek Xavi için Al Sadd'la görüşmelerde bulundu. Konu hakkında açıklama yapan Xavi, Barcelona'ya geri dönmek istediğini söyledi.

"EVE DÖNMEK İÇİN HEYECANLIYIM"

Görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü söyleyen Xavi, "Ne olacağını bilmiyorum. İki kulüp görüşme halinde ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Umarım bir çözüm bulunur. Eve geri dönmek için çok heyecanlıyım, umarım bu gerçekleşir." dedi.

AL SADD'DAN ŞİMDİLİK İZİN YOK!

Öte yandan Al Sadd Kulübü CEO'su Turki Al-Ali, Barcelona ile yapılan görüşmeler sonrasında "Barcelona yetkililerinin ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz ve saygı duyuyoruz. Ancak teknik direktörümüz Xavi'yi takımda tutmaya kararlıyız ve sezonun hassas bir döneminde gitmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.