Koeman ile yolların ayrılmasından sonra Barcelona'nın yeni teknik direktörü olan Xavi Hernandez takımla ilk idmanına çıkarken, ayrılmasını istediği isimlerle ilgili yönetime raporunu sundu.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre genç teknik direktör; kaleci Neto, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Luuk De Jong, Martin Braithwaite ve Clement Lenglet'in takımdan gönderilmesini istedi. Bu oyunculardan katkı alamayacağını düşünen Xavi'nin yapılacak takviyelere kaynak oluşturma düşüncesinde olduğu kaydedildi. Barcelona tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Coutinho'nun (135 milyon Euro) yeniden Premier Lig'e dönmesi bekleniyor.