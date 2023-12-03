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        Haberler Spor Futbol Almanya Xabi Alonsolu Leverkusen'in serisi bitti! - Futbol Haberleri

        Xabi Alonsolu Leverkusen'in serisi bitti!

        Bundesliga 13. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen'in 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 21:35 Güncelleme: 03.12.2023 - 21:35
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        Alonsolu Leverkusen'in serisi bitti!
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        Bundesliga 13. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

        Karşılaşmanın 5. dakikasında Julian Ryerson'un golüyle öne geçen Borussia Dortmund ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

        İkinci yarıda baskısını artıran Bayer Leverkusen, 79. dakikada Victor Boniface'nin golüyle eşitliği yakaladı ve karşılaşma beraberlikle noktalandı.

        Bu sonuçla birlikte art arda 8 maç galip gelen Bayer Leverkusen'in galibiyet serisi sona erdi. Bayer Leverkusen puanını 35'e, Borussia Dortmund ise 25'e yükseltti.

        Ligin bir sonraki karşılaşmasında Bayer Leverkusen, Stuttgart'a konuk olacak. Borussia Dortmund, sahasında Leipzig'i ağırlayacak.

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