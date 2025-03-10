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        Haberler Bilgi Gündem X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU? X akış neden yenilenmiyor, son durum ne? X ne zaman düzelecek?

        X çöktü mü, ne oldu? X akış neden yenilenmiyor?

        Son dakika gelişmesi ile "X çöktü mü?" sorusunun yanıtı binlerce kullanıcı tarafından sorgulanıyor. X platformu kullanıcıları gün içerisinde sık sık uygulamada hatalar ile karşılaştı. Peki, X'teki erişim sorunu sürüyor mu, akış neden yenilenmiyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 18:46 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:51
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        • 1

          Dünya çapında, geniş kitlesi bulunan uygulama hakkında gün içinde birçok gelişme yaşanırken, "X çöktü mü?" sorusu gündem oldu. Uygulamaya girmekte zorlanan kişiler ve akış yenileyemeyenler, sorunu incelemeyi sürdürüyor. Peki, 10 Mart X çöktü mü? X neden çöktü? İşte X sorunu hakkında öne çıkan detaylar...

        • 2

          X ÇÖKTÜ MÜ?

          10 Mart Pazartesi günü öğlen saatlerinden itibaren X' e girmeyi deneyen kişiler, "Bir sorun oluştu. Yüklemeyi yeniden dene" uyarısıyla karşılaştı. Uygulamaya giren kişiler, " X çöktü mü?" sorusunu araştırmaya başladı.

        • 3

          X NE ZAMAN DÜZELECEK?

          10 Mart Pazartesi günü X'te öğlen saatlerinden itibaren belirli aralıklar ile yaşanmaya devam eden erişim sorununun ne zaman düzeleceği belirsizliğini koruyor.

        • 4

          X ERİŞİM SIKINTISI İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI MI?

          X'te yaşanan erişim sorunu nedeniyle bir açıklama yapılmadı.

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