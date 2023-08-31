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        Haberler Ekonomi Teknoloji X'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor  - Teknoloji Haberleri

        X'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor 

        Sosyal medya platformu X, sesli ve görüntülü arama özelliği başlatmayı planlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:22 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:22
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        X'e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor 
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        X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, görüntülü ve sesli görüşme özelliğinin başlatılacağını duyurdu.

        Özelliğin Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemi ile Mac ve kişisel bilgisayarlarda mevcut olacağını kaydeden Musk, bu hizmet için telefon numarasına ihtiyaç duyulmayacağını bildirdi.

        Musk, söz konusu özelliğin ne zaman başlatılacağına ilişkin ise tarih vermedi.

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