Wyndham 15 yeni otel açacak

28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Seksenden fazla ülkede 9 bin 200’ün üzerinde otel ve 20 markasıyla faaliyet gösteren, Wyndham Hotels & Resorts, 2021 yılı sonuna kadar Rusya, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan bölgesinde 15 yeni otel açmaya hazırlanıyor. Şirket, iki yıl içinde bölgedeki otel sayısını 35’e, oda sayısını ise 5 bin 700’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.
Wyndham Hotels & Resorts’un bölgede açacağı 15 otelin 7’si, Türk ziyaretçilerin ilgisinin yoğun olduğu ülkelerden Gürcistan’da yer alacak. Böylece Gürcistan’daki otel sayısını önümüzdeki iki yıl içinde 10’a çıkarmayı hedefleyen şirket, Wyndham Garden, Ramada, TRYP by Wyndham ve tasarım odaklı ekonomi sınıfı markası Super 8 by Wyndham gibi farklı markalarını da pazara kazandıracak.
Gelecek yıl Rusya’nın Kislovodsk ve Yekaterinburg kentlerinde birer otel açmayı planlayan Wyndham Hotels & Resorts, bunlara ek olarak St. Petersburg’daki bir oteli de 2025 yılına kadar faaliyete geçirmeyi hedefliyor.
Kırgızistan’ın Burabay ve Çimkent bölgeleri ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent ve tarihi şehri Buhara da, Wyndham Hotels & Resorts’un yeni oteller açmayı planladığı noktalar arasında yer alıyor.
Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, “Bu bölge, hızla büyüyen şehirleri ve büyüleyici manzarasıyla sektörümüz açısından cazip ve çeşitli fırsatlar sunuyor ve biz de bu pazarlardaki varlığımızla büyük bir gurur duyuyoruz. Keşfedilmeyi bekleyen, gelişmekte olan ziyaret noktalarının bolluğu ve hem uluslararası, hem de yurt içi ziyaretçilerin artmasıyla birlikte bu bölge için önemli bir potansiyel görüyoruz” dedi.
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