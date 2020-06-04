WWF-Türkiye'den "doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapma" çağrısı

WWF-Türkiye'den yapılan açıklamada, dünyanın daha önce görülmemiş boyutta küresel bir salgınla yüzleştiği belirtildi.
Halen sağlığı tehdit eden, ekonomik ve sosyal etkileri devam eden zorlu Kovid-19 süreci sonrasında verilecek kararların, bundan sonra "nasıl bir dünyada yaşanacağını" belirleyeceği aktarılan açıklamada, "İklim değişikliği, doğal alan kayıpları, türlerin yok olması gibi krizler daha da derinleşmeden, geri dönemeyeceğimiz eşiği geçmeden doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor." ifadesi kullanıldı.
Çağrının sanat, medya, akademi çevrelerinde karşılık bulduğu belirtilen açıklamada, Deniz Ülke Arıboğan, Levent Erden, Dilara Koçak, Barış Özcan, Atlas Sarrafoğlu, Bünyamin Sürmeli, Ayça Varlıer, Tuba Ünsal gibi isimlerin mesajları ile çağrıya destek verdiği kaydedildi.
Salgınla mücadelede sergilenen çabanın iklim krizini ve biyolojik çeşitlilik kayıplarını önlemek için de kararlılık ve dayanışma ile devam ettirilmesinin insanları gelecekte karşılaşacakları sıkıntılara karşı daha dirençli hale getireceği anlatılan açıklamada, insan sağlığının ve refahının güvencesinin sağlıklı bir doğa ve yaban hayatı olduğuna işaret edildi.
- Yeni başlangıç: Sürdürülebilir üretim, yeşil iyileşme
Açıklamada görüşlerine yer verilen WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın doğanın sunduğu ekolojik değerler üzerinde yükseldiğini anlattı.
İnsan sağlığının, doğanın ve diğer türlerin sağlığı ile bağlantılı olduğu gerçeğini kabul etmek ve buna göre hareket etmek gerektiğini belirten Bayar, şunları kaydetti:
"Yakın zamanda gördüğümüz üzere doğa kayıplarını önlemede ataletin bedeli ne yazık ki kayıpları önlemenin maliyetinden çok daha büyük. Bugünden tezi yok, ekonomik desteklerin/teşviklerin doğa üzerinde zararlı etkileri olan yatırımlardan sürdürülebilir üretim ve yeşil ekonomiye kaydırılması; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım gibi sürdürülebilir yatırımların öncelendirilmesi; doğa dostu geleneksel tarım uygulamalarının teşvik edilmesi; bir başka deyişle yeşil iyileşmeye yönelmemiz gerekiyor. Dünya Çevre Günü'nde tüm karar alıcıları, yerel yönetimleri, iş dünyasını ve bireyleri, doğayla ilişkimizde yeni bir başlangıç yapmaya çağırıyoruz."
WWF-Türkiye, yarın online mecralarda düzenleyeceği bir dizi etkinlik ile "Doğa ve insan için yeni başlangıç" temasını masaya yatıracak.
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