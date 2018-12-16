Würzburger Kickers: 2 - Sportfreunde Lotte: 2 (Maç sonucu)

Almanya 3. Lig maçında Würzburger Kickers ile Sportfreunde Lotte karşılaştı.
Würzburger Kickers takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Leon Batge, Anthony Syhre, Sebastian Schuppan, Peter Kurzweg, Patrick Gobel, Fabio Kaufmann, Dave Gnaase, Simon Skarlatidis, Daniel Hagele, Dominic Baumann, Orhan Ademi
Sportfreunde Lotte mücadeleye şu 11'le başladı: Steve Kroll, Michael Schulze, Matthias Rahn, Adam Straith, Jeron Hazaimeh, Nico Neidhart, Jonas Hofmann, Max Oesterhelweg, Paterson Nguendong, Gerrit Wegkamp, Jaroslaw Lindner
Sportfreunde Lotte, 12. dakikada Adam Straith ile tabelayı 0-1 olarak değiştirdi. 15. dakikada Würzburger Kickers, Orhan Ademi ile skoru 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi. 69. dakikada Fabio Kaufmann ile Würzburger Kickers tabelayı 2-1 olarak değiştirdi.
77. dakikada Sportfreunde Lotte oyuncusu Max Oesterhelweg skoru 2-2 olarak değiştirdi.
İkinci yarıda Sportfreunde Lotte oyuncusu Jeron Hazaimeh ile Würzburger Kickers oyuncusu Anthony Syhre sarı kartla cezalandırıldı.
Mücadelenin 2. 45 dakikasında Würzburger Kickers ekibinde Anthony Syhre ve Dave Gnaase oyundan çıktı, Hendrik Hansen ve Enes Küc yerine girdi., Sportfreunde Lotte takımında ise Jaroslaw Lindner, Jonas Hofmann, Paterson Nguendong çıkarken Sinan Karweina, Marcus Piossek, Jules Reimerink girdi. Karşılaşma 2-2 sona erdi, iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.
445 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 3.20 oran kazandı.
Würzburger Kickers takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 3 beraberlik. Konuk Sportfreunde Lotte ise bu süreçte 1 beraberlik aldı, 4 kez yenildi.
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