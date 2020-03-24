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Koronavirüs salgınının merkez noktası olan Çin'in Hubei eyaleti normal hayata dönmeye hazırlanıyor.

Çin Sağlık Komisyonu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Hubei'de uygulanan tüm seyahat kısıtlamaları 25 Mart'tan itibaren kaldırılacak. Eyaletin başkenti ve salgının başlangıç noktası olan Wuhan'da ise kısıtlamaların bir süre daha devam edeceğiz belirtildi.

Yapılan açıklamada Wuhan'daki karantina ve seyahat kısıtlamalarının 8 Nisan'dan itibaren kaldırılacağı duyuruldu. 23 Ocak'tan bu yana karantinada olan şehirdeki salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmış, son günlerde diğer ülkelerden gelen kişiler dışında yeni koronavirüs vakasına rastlanmadığı duyurulmuştu.

Wuhan'da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından şehir sakinlerinin, sağlık durumlarını gösteren bir QR kodunu kullanarak seyahat edebilecekleri belirtildi.