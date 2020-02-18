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Şu ana kadar 1869 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'de, salgın nedeniyle şok bir ölüm daha yaşandı.

Salgının merkezi olan Wuhan'da bulunan en büyük hastanenin direktörü Liu Zhiming, yerel saatle sabah 10.30'da hayatını kaybetti. Liu Zhiming, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden ikinci üst düzey doktor oldu.

Daha önce koronavirüs salgınıyla ilgili erken uyarılarda bulunduğu ortaya çıkan Li Wenliang hayatını kaybetmiş, milyonlarca Çinli Li için yas tutmuştu.

Wuhan Wuchang Hastanesi'nin direktörü Liu Zhiming'in ölümü devlet televizyonundan duyuruldu.

Üst düzey Çinli bir yetkilinin Cuma günü yaptığı açıklamada şimdiye kadar 1716 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı ve bunlardan 6'sının hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1869'a yükseldiğini duyurmuş, toplam enfekte kişi sayısını ise 72 bin 436 olarak açıklamıştı.