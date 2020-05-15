Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Roberto Azevedo planlanandan bir yıl önce ağustos ayında görevinden istifa edeceğini açıkladı. 62 yaşındaki Brezilyalı Azevedo, 2013'ten bu yana WTO başkanlığı görevini yürütüyor. İki dönemdir başkanlık görevini yürüten Azevedo'nun görev süresi Ağustos 2021 sonunda sona erecekti.
Azevedo, ailesiyle konuştuktan sonra "kişisel bir karar" aldığını ve kararının sağlık nedenlerinden veya belirli siyasi hırslardan kaynaklanmadığını söyledi. WTO üyelerine yönelik açıklama metninde Azevedo, kararının WTO'nun çıkarlarına en iyi hizmet edecek şekilde olduğunu düşündüğünü söyledi.
YENİ GERÇEKLERE YENİ BAŞKAN
Azevedo dün online WTO toplantısında yaptığı açıklamada, "Üyeler WTO'nun gündemini COVID sonrası yeni gerçekler ile şekillendirmeye başladıkça, bunu yeni bir başkanla yapmalı" dedi. Azevedo'nun istifasından önce Aralık ayında ABD WTO'nun temyiz organını devre dışı bırakmış ve örgütün uyuşmazlıkların çözümü alanındaki otoritesini zedelemişti.
Azevedo'nun istifa sorulduğunda ABD Başkan Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada "kararın kendisi için uygun olduğunu" ve WTO'nun "berbat" bir kurum olduğunu söyledi. Trump ayrıca "Çok kötü muamele gördük. Çin'e gelişmekte olan bir ulus gibi davranıyorlar. Bu nedenle Çin, ABD'nin elde edemeyeceği pek çok fayda elde ediyor" dedi.
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Azevedo'nun yerine geçecek kişiyi bulmanın zor olacağını belirtmesine karşılık Washington'un adayları belirlemekte rol almaktan memnun olacağını ifade etti.
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