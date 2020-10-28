WSJ: Fransa, Avrupa'daki koronavirüs salgınının yeni merkez üssü

Fransa'da hükümet, Paris ve diğer şehirlerde halihazırda yürürlükte olan sokağa çıkma kısıtlamalarının uzatılması da dahil olmak üzere daha katı önlemleri tartışıyor.

Salı günü ülke, son 24 saatte 33.417 yeni vaka ve 523 yeni ölüm bildirdi. Bu, Nisan ayından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart ayında uygulanan ülke çapında sokağa çıkma kısıtlamasından bu sefer kaçınmak istediğini söyledi, ancak ülkedeki ikinci dalganın hastaneler ve yoğun bakım üniteleri üzerinde çok baskı yaratması nedeniyle mevcut kısıtlamaların daha da sıkılaştırılabileceği kaydediliyor.

Ülkenin üçte ikisi halihazırda akşam 9'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı altında.

Macron akşam saatlerinde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

'İkinci dalga birincisinden kötü olabilir'

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Fransa'yı Avrupa'da koronavirüs salgının merkez üssü" olarak tanımladı.

WSJ ismini vermediği bir cumhurbaşkanı yardımcısına dayanarak hükümetin, ülkenin pek çok yerinde sokağa çıkma yasaklarını daha erken saatte başlatmayı ve hafta sonları Paris gibi bulaşma oranının yoğun olduğu bölgelerde bireylerin hareketlerini ciddi bir şekilde kısıtlayacak önlemler almayı düşündüğünü yazdı.

Fransa'da Pazar günü günlük vaka sayısı 50.000'i aşmıştı.

Fransız hükümetine pandemiyle mücadele konusunda tavsiyelerde bulunan bilim kurulu başkanı doktor ve immünoloji uzmanı Jean-François Delfraissy, bu hafta Fransa'daki yeni günlük vaka sayılarının gerçekte muhtemelen 100.000'e yakın olduğunu ve artmaya devam edecek gibi göründüğünü söyledi.

Dr. Delfraissy, "İkinci dalga birincisinden daha kötü olabilir" dedi.

Başkent Paris'te 21.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Bahar aylarında ülke çapında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle azalan vaka sayıları Fransa'nın yanı sıra Avrupa'nın geri kalanında da ciddi bir artış gösteriyor.

Kıtada hükümetlerin ekonomik kayba yol açacak bu tür kısıtlamaları yeniden ilan etmekte tereddüt ettikleri ancak hastane ve yoğun bakım ünitelerinin hızla arttığı bildiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Dr. Margaret Harris BBC'ye, kıtada günlük Covid-19 ölümlerinin geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 40 arttığını söylemişti.

Dr. Margaret Harris, "Hastanelerin acil servislerinin çok hasta insanlara dolmaya başlaması kaygı yaratıyor" demişti.

'İki yanaktan öpme geleneği yeniden canlandı'

WSJ, "Ülke, ekonomisini felce uğratan iki aylık bir ulusal sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından baharın sonunda günlük vaka sayısını 400'ün altına indirmeyi başardı. Ancak yaz sona erip, soğuk havalar yaklaşırken hükümet zorlu kazanımlarını koruyamadı" yorumunu yaptı.

Haberde, "Epidemiyologlar ve sağlık yetkilileri, arkadaşları ve aileleri ile yeniden bir araya gelip, restoranlara ve tiyatrolara akın ederken, birçok insanın sosyal mesafe tavsiyelerini yakından takip etmeyi bıraktığını söylüyor. Hatta bazı insanlar, baharda vazgeçilen ülkenin iki yanaktan öpme geleceğini yeniden canlandırdı" deniliyor.

Gazeteye konuşan uzmanlar, Fransa'nın belli bölgelerinde uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlaması içinse "çok az ve çok geç" diyor.

Paris'te çalışan epidemiyolog Martin Blachier, "Bu yeterlinin yakınında bile değil" dedi. "İnsanlar sosyal etkileşime girmeye devam ediyor."

Paris metrosundan bir fotoğraf (27 Ekim 2020)

Fransa'nın komşusu Belçika'da da Salı günü son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 689 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bu şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı.

Belçika'da, yetkililere göre, hastanelerde durum kontrolden çıkmak üzere. Ulusal Kriz Merkezi sözcüsü Steven Gucht, acil önlem çağrısı yaptı.

İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere'de de vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor.

'Yoğun bakım yatakları doluyor'

WSJ, Fransa'daki Covid 19 ile ilişkili ölümlerin sayısının, diğer AB ülkelerindekine benzer veya onlardan daha az olduğunu, ancak bu tür sayıların genellikle vaka sayılarının birkaç hafta gerisinde kaldığını yazdı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Ancak Fransa'daki ölü sayısı hızla artıyor. Hastane yatakları da doluyor. Hastane başvurularının yedi günlük ortalaması geçen hafta yüzde 60'tan fazla artarak Salı günü 2.016'ya ulaştı. Sağlık yetkililerine göre, Paris bölgesinde yoğun bakım ünitelerindeki yatakların üçte ikisinden fazlası Covid-19 hastaları tarafından kullanılıyor."

Ülkenin en büyük hastanelerinden biri olan Paris'teki Pitié-Salpêtrière Üniversite Hastanesi'nin bulaşıcı ve tropikal hastalıklar departmanının başkanı Eric Caumes, yoğun bakım ünitesinin şimdiden dolu olduğunu söylüyor:

"Haftalardır virüsün arkasından koşturuyoruz. Daha önce daha güçlü önlemler almalıydık. Şimdi başka seçeneğimiz yok. Ülkenin sokağa çıkma kısıtlamalarına geri dönmesi gerekiyor "dedi.

Fransa'da Covid-19 salgınının başından beri toplam 35.541 can kaybı meydana geldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1.198.695.