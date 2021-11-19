ABD basınından flaş BAE ve Çin iddiası

Amerikan Wall Street Journal'ın (WSJ) konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin'in, Abu Dabi'nin 50 kilometre kuzeyindeki Khalifa Limanı'nda gizlice askeri bir tesis kurmaya çalıştığı iddia edildi.
Bahar aylarında uydu görüntüleri üzerinden tespit edilen çalışmalar üzerine, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, BAE hükümetini Çin'in ülkedeki varlığı konusunda uyardığı, bu konuda iki ülke yetkilileri arasında yoğun görüşmeler yapıldığı kaydedildi.
ABD'nin baskısı üzerine şu an ilgili inşaat çalışmalarının durdurulduğu bildirilen haberde, bunun için Biden'ın, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile mayıs ve ağustos aylarında iki kez direkt konuştuğu bilgisi paylaşıldı.
Haberde, BAE yetkililerinin, Khalife Limanı'nda Çin'in yoğun ticari faaliyetlerinin bulunduğunu teyit ettiği ancak gizlice askeri bir yapı kurma girişimi hakkında ise bilgilerinin bulunmadığını aktardığı belirtildi.
Çin'in son yıllarda BAE ile ekonomik ilişkileri güçlendirdiğine işaret edilen haberde, halihazırda ülkenin en büyük petrol alıcısı ve ticari ortaklarından biri olduğuna dikkat çekildi.
ABD İLE BAE ARASINDA SORUNLAR
ABD uzun bir süredir iyi ilişkiler içinde olduğu Körfez ülkelerinden biri olan BAE ile Biden döneminde sorunlar yaşıyor. Yılın başında ABD, Suudi Arabistan ve BAE'ye yapılan silah satış anlaşmalarını geçici olarak durdurmuştu. Dondurulan sözleşmeler arasında BAE ile yapılan 50 adet F-35 savaş uçağı satışı da var.
Bir diğer sorun ise Körfez ülkelerinin Suriye rejimi lideri Esad ile normalleşme süreci başlatması. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, bu ay Şam’da Beşşar Esad ile görüşmüştü. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price ise bu görüşmeyi 'kaygı verici' olarak nitelemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!