WSJ'den ABD istihbaratına dair "Taliban" iddiası

Wall Street Journal'ın (WSJ), ülkenin önde gelen 4 istihbarat teşkilatı raporlarının gizli özetlerine ulaşarak hazırladığı haberde, Amerikan istihbarat birimlerinin Afganistan'daki gelişmelere ilişkin dağınık ve farklı öngörülerde bulunduğunu yazdı.
Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı istihbarat bürosunca hazırlanan raporlara göre, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden önce Taliban'ın ülkeyi hızlı şekilde ele geçireceğinin tahmin edilemediği kaydedildi.
Raporların, Afgan hükûmeti ve ordusunun ABD desteği olmadan Taliban'a karşı ne kadar dayanabileceği konusunda farklı değerlendirmeler ortaya koyduğu ve bu konudaki öngörülerde tamamen başarısız olduğu ifade edildi.
Haberde, ABD yönetiminin, Nisan 2020-Ağustos 2021 döneminde yazılan yaklaşık iki düzine istihbarat raporunda yer alan Afgan güvenlik güçlerinin ve hükûmetinin ABD askerinin ayrılmasından sonra bir süre dayanabileceği varsayımları üzerine çekilme planları yaptığı değerlendirmesinde bulunuldu.
Gazeteye açıklama yapan üst düzey resmi bir yetkili, "İstihbarat teşkilatlarının Afganistan konusunda "karmaşık bir tablo" sunduğunu kabul ederken, "Yönsel olarak, işlerin kötüye gideceği konusunda ise hepsi haklı çıktı. Onlar kâhin değiller." ifadesini paylaştı.
Yetkili, farklı misyonları nedeniyle CIA ve Pentagon'a bağlı DIA'dan gelen istihbaratın kısmen ayrıldığına dikkati çekti. Yetkili, CIA'in genel olarak raporlarında geri çekilmenin uzun vadeli ve politik etkilerine yoğunlaşırken DIA'in ise askeri istihbarat ve taktik değerlendirmeye odaklandığına işaret etti.
Afganistan'da askeri istihbarat alanında 2020 yazına kadar faaliyet gösteren Albay Thomas Spahr da ayrıca geri çekilme süreci ile sahadan bilgi toplamanın da azaldığına dikkati çekerek, "Askeri birlikleri geri çekerken istihbaratçıları ileri süremezsiniz." ifadesine yer verdi.
İlgili teşkilatların sözcülerinin ise habere yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!