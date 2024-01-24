WOW-Dünya Kadınlar Festivali Babylon'da

REKLAM advertisement1

Sanata yeni bakış açıları kazandıran ve diyalog oluşturma gücüne dayanarak kültür ve sanat alanını sivil toplumla bir araya getiren; müzik, performans, sohbetler ve atölyeler yoluyla kadınların hikayelerini ve seslerini paylaşan, WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul 2024’ün açılış gecesi, 17 Şubat Cumartesi akşamı Babylon’da gerçekleşecek.

Bu özel gecede Britanyalı Lübnanlı elektronik müzik prodüktörü ve DJ, Saliah sahnede olurken öncesinde geceyi farklı janraları sentezlediği enerjik ve sürprizli setleriyle DJ ve görsel sanatçı el1fkk başlatacak. Gecenin devamında ise benzersiz doğaçlama deneyimleriyle BOA tüm katılımcıları dans pistine davet edecek.

Saliah (DJ Set)

Virtuoso'nun 'İzlenmesi Gerekenler' listesine seçilerek adından söz ettiren Saliah, akapella, İngiliz Bass müziği, popüler Arap klasikleri ve çeşitli etkileyici elektronik türlerin benzersiz karışımlarıyla tanınıyor. Saliah'ın kendine has bu seçkisi ve enerjik sahnesi, dinleyicilere daha önce rastlamadıkları bir eğlence vaat ediyor!

WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, bu yıl British Council ve Beykoz Kundura iş birliği ve Pozitif deneyimiyle gerçekleşecek. Festival programına dair detaylı bilgiler, önümüzdeki günlerde açıklanacak