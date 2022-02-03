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Solana ve Ethereum ağları arasında token ve NFT geçişine imkan sağlayan Wormhole siber saldırıya uğradı.

Wormhole'dan yapılan açıklamaya göre saldırı sonucunda hackerlar 320 milyon dolar değerinde kripto para çaldı.

Sibergüvenlik şirketi CertiK tarafından yapılan analize göre bilgisayar korsanları en az 251 milyon dolar tutarında Ethereum, 47 milyon dolar tutarında Solana ve 4 milyon dolar tutarında USDC aldılar.

Wormhole sabaha karşı yaptığı açıklamada saldırıya neden olan zafiyetin giderildiğini ve ağın yeniden online olduğunu belirtti.