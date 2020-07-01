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Türkiye İş Bankası, pandemide normalleşme sürecine ilişkin "El Birliği İle Devam Destek Paketi" açıkladı. Paket kapsamında KOBİ'lerin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler verilecek. Ayrıca, maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları gibi destekler sağlanacak. İhracatçılara ve çiftçilere dijital dönüşüm kredisi de sunan pakette online eğitim hizmeti sunan Worldef ile iş birliği de yer alıyor. Buna göre, Worldef'in sunduğu "Worldef Prime" üyeliği yüzde 50 indirimli olacak.

Konuya ilişkin bankadan yapılan açıklamada "Worldef ile işbirliği yapılarak e-ihracat, e-ticaret ve dijital pazarlama konularında online eğitim hizmeti sunan 1 yıllık Worldef Prime üyeliğinde müşterilerimize yüzde 50 indirim sağlanacaktır. Ayrıca, WORLDEF Prime üyeleri e-ihracat yaparken ShipEntegra yazılımı ile Amazon, eBay, Etsy vb. online mağazalarını kolay ve güvenli bir şekilde sisteme bağlayabilmektedir. Farklı platformlardan gelen tüm siparişlerini tek yerden ücretsiz yönetebilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Worldef Başkanı Ömer Nart, banka ile yaptıkları işbirliğinin ihracatçılar için önemine işaret etti. E-ticaret yoluyla ihracat yapmak isteyenlerekolay e-ihracatın yolunu açtıklarını ifade eden Nart, "Türkiye İş Bankası ile iş birliğimiz, e-ihracata başlamak isteyen firmalara bir yol haritası sunacak. Paket kapsamındaki diğer desteklerle birlikte daha kolay ihracat veya e-ihracat yapabilecekler. İş birliğimizin e-ihracat, e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında firmalara önemli bir katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.

Nart, sözlerine şöyle devam etti; "Pandemi gibi olağanüstü kriz dönemlerinde iç piyasadaki daralmayı aşmanın en pratik yollarından biri e-ihracattır. Sınır ötesi e-ticaret olanakları bulunan firmalar bu tür kriz senaryolarından daha az hasarla çıkmaktadır. İhracatçı firmalarımız seri reflekslerle bu krizden daha da güçlenerek çıkabilir. E-ihracat, bu reflekslerden biridir. Yeni nesil ticari yöntemlerden biri olan e-ihracat, her ölçekteki firmalara büyük fırsatlar sunuyor. İş Bankası ile iş birliğimiz bu fırsatları firmaların ayağına getiriyor"

6 BİN KATILIMCIYA EĞİTİM VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanan Türkiye'nin ilk e-ticaret ve e-ihracat okulu (WBS),Türkiye'de ağırlıklı olarak ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları ve kalkınma ajansları gibi kurumlarla eğitim işbirlikleri yapıyor. E-ihracat uzmanlarının yer aldığı WBS'de, e-ticaret ve e-ihracat için temel, orta ve ileri düzey uzmanlık seviyelerinde online ve sınıf eğitimleri sunuluyor. WBS bünyesinde şu ana kadar yaklaşık 6 bin katılımcıya e-ihracat eğitimi verildi.