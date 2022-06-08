Bu yıl 5'inci yaşını kutlayan Workup Girişimcilik Programı, 9'uncu dönem mezunlarını verdi. Bugüne kadar toplam başvuru sayısı 14 bine yaklaşan ve Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu programın 9'uncu dönemi, ekosistem paydaşlarının bir araya geldiği etkinlikte son buldu.

Etkinlikte, Workup çatısı altında ilk kez 2021 yılında başlatılan Workup Agri Girişimcilik Programı’nın 1'inci dönem girişimleri de sahne aldı. Workup programından mezun 6 girişim ve tarımı sürdürülebilir çözümlerle güçlendirmek amaçlı kurulan Workup Agri programının ilk mezunları olan 5 girişim, iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını katılımcılar ile paylaştılar.

Yapılan açıklamaya göre, Workup Agri de dahil olmak üzere programa kabul edilen girişim sayısı 125 oldu, mezun sayısı 92’ye ulaştı. Bugüne kadar 35 Workup’lı girişimin, program süresince veya sonrasında yaklaşık 12 milyon dolar yatırım aldığı da verilen bilgiler arasında.

'YARATICILIK FARKLI ALANLARDA UZMANLARIN BİRLİKTE ÇALIŞMASI İLE ARTAR'

Etkinlikte konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Workup’ın farklı dikeylere de odaklanarak derinleşmesini önemsediklerini vurgulayarak, "Dijitalleşme ortamındaki çevik çalışma kültürü ve dikey ihtisaslaşma yerine farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzmanların aynı mekânda yatay olarak yan yana çalışıp üretmesinin yaratıcılığı ve katma değeri arttırdığını, inovasyonu da asıl bunun sağladığını düşünüyoruz" dedi.

Workup Agri’de tarımı, teknolojiyi ve finansı bilenleri buluşturduklarını ifade eden Aran, "Türkiye’de eğer tarım üzerinden bir hikâye yaratılacaksa, tarım konusunda bir verimlilik artışı, sulama tekniklerinin daha iyi kullanılması, su kaynaklarının daha iyi korunması, üretim kalitesinin, verimliliğinin arttırılması söz konusu olacaksa farklı disiplinlerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla İş Bankası’nı da önümüzdeki dönemde Workup ve Workup Agri’nin yanında farklı odak alanlarını yaratırken göreceksiniz" diye konuştu.

'KADIN GİRİŞİMCİ SAYISININ ARTMASI EKOSİSTEMİN BÜYÜMESİ İÇİN ÖNEMLİ'

Kadınların girişimcilik dünyasında daha fazla yer almasının önemine de vurgu yapan Aran, 2018 yılında Arya Kadın Yatırım Platformu ile başlayan iş birliği kapsamında birçok kadın girişimcinin gelişimine, fona erişimlerine ve farklı paydaşlarla iş geliştirerek girişimini ölçeklendirmesine destek olduklarını hatırlattı.

Bu desteği yakın zamanda kadın kuruculu girişimlerin erken aşamada yatırıma erişimini artırmak ve kolaylaştırmak adına ortak bir fon kurarak büyüteceklerini ifade eden Aran, "Türkiye’de 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn olan girişimler, ağırlıklı olarak kadın kurucular tarafından hayata geçirilen fikirler. Bu bakımdan kadın girişimci sayısının ve görünürlüklerinin artırılması, ekosistemin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

'KÜÇÜK OLSUN BENİM OLSUN YAKŞLAŞIMI GİRİŞİMCİLERİN DÜNYASINI SINIRLAR'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kurumsal şirketlerin girişimcilik ekosisteminin önemli bir paydaşı olduğunun ve startupların ölçeklenmesinde önemli rolleri olduğunun altını çizerek, bu alanda gözlemlendiği sorununun ise şirketlerin münhasır çalışma modelleri ile girişimlerin 'küçük olsun benim olsun' yaklaşımı olduğunu belirtti.

Aran, "Bu anlayışla hareket edildiğinde girişimcilerin zengin dünyasını sınırlamış, belki de yaratılacak bir değerin önüne geçmiş oluruz. O nedenle biz, girişimcilerimizin çok daha büyük bir dünyaya İş Bankası gücünden yararlanarak açılmasını sağlıyoruz. Bu konuda başka güçlü kurumlarla da iş birliği yapıyoruz" dedi.

Workup'ın 9'uncu dönem mezunu 6 girişim şu şekilde;

- Cineshort

- Co-one

- Cubtale

- Finekra

- Fintegre

- Wiser

WorkupAgri'nin ilk döneminden mezun girişimler ise şu şekilde;

- 3pmetrics

- Local Greens

- Soyl-Gel

- Wastespresso

- Wicow