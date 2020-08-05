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Workup Girişimcilik Programı'nın 7'inci döneminin 18 yeni girişim ile başladığı açıklandı. Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu, Kolektif House tarafından yürütülen program, 6'ıncı dönem girişimlerini Haziran ayında mezun etmişti.

Workup'ta 7'inci dönemin online ortama taşınmasıyla birlikte farklı illerden girişimlerin de programa dahil olması sağlandığı kaydedilirken, programın bu döneminde İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa'dan da girişimler yer alacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı süresince online ortamda yürütülecek programda, isteyen girişimlere Kolektif House Levent'te ofis desteği de sağlanacak.

Programda ayrıca, kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri, İş Bankası Grubu başta olmak üzere işbirliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı ile basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı sunuluyor.

Workup 7'inci dönem girişimleri ise şu şekilde açıklandı;

- Arvia: Web sitelerine ve mobil uygulamalara kolayca sesli/görüntülü görüşme özelliği eklemeyi sağlayan yazılım.

- Bakiyem.com: Müşterilerinden hızlı ve düşük maliyetlerle ödeme almak isteyen firmalara online ödeme çözümleri sunan girişim.

- Bobu: Çocuklar için kitap ve dergileri, kodlama gerektirmeden hızlı bir şekilde mobil uygulamaya çeviren yazılım.

- Chatterbox: Markaların, satış öncesi ve sonrası müşteriye ulaşma deneyimlerini iyileştiren kişiselleştirilmiş chatbot yazılımı.

- Emoty.AI: Yapay zeka destekli, duygu durum analizi yaparak iç görü üreten girişim.

- E-playout: Kendini geliştirmek isteyen e-spor oyuncularını ve takımlarını, eğitim alabilecekleri profesyonel/tecrübeli e-spor oyuncuları ve koçları ile bir araya getiren platform.

- Evimdekipsikolog: Psikolojik danışmanlık almak isteyenlere, her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan dijital platform.

- Huma Breath: Vücudu ve zihni kontrol etmeye yardımcı olan nefes egzersizi uygulaması.

- Innerjoy: Günlük hayatta yaşanılan duygu ve durumlara özel konu başlıkları ile hazırlanmış, yapay zeka destekli kişisel meditasyon uygulaması.

- Inspakt: Form, sözleşme gibi basılı belgelerin dijitalleştirilerek güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan platform.

- Nutzen Tech: Mobil olarak hava kirletici parametreleri anlık ölçme, kaydetme, gösterme, işleyip haritalandırma ve sınıflandırma becerilerine sahip çevreci insansız hava aracı üreten girişim.

- Oreka: Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve marketlerin, zayi gıdalarını liste fiyatlarına göre %50 veya daha fazla indirim oranı ile tüketiciye ulaştırmasını sağlayan pazaryeri.

- Pirahas: Amazon üzerinden satış yapan işletmelere yönelik bütünleşik bir yönetim aracı.

- Plastic Move: Bayat ekmekten biyoplastik hammaddesi üreten girişim.

- Popupsmart: Web siteleri için kolaylıkla pop-up kampanyaları oluşturulmasını sağlayan yazılım.

- Tinc.io: Her bilgisayarı güçlü bir oyun bilgisayarına ya da iş istasyonuna çevirebilen bulut bilişim çözümü.

- TRIWI: Kadınların meme sağlıklarını kontrol edip değişimleri takip edebilmelerini sağlayan, mobil uygulama ile entegre giyilebilir teknoloji girişimi.

- Tuvis AI: Tekstil sektörü odaklı kumaş hatası tanıma ve süreç optimizasyonu yapan görüntü işleme girişimi.