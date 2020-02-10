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Türkiye'deki WordPress tutkunları WPFest’te bir araya gelecek

Tüm internetteki web sitelerinin yüzde 35’inin tabanını oluşturan WordPress topluluğunu bir araya getirecek olan WPFest etkinliği için geri sayım başladı. 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde düzenlenecek olan WPFest’te bu yıl neler olacak?

10.02.2020 - 10:02 | Güncelleme:
Wordpress
HABERTURK.COM

WordPress dünyasını ikinci kez bir araya getirmeye hazırlanan WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde düzenlenecek. Geçen yıl 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen etkinlik, bu yıl 700’ün üzerinde WordPress tutkununu buluşturmayı amaçlıyor.

WordPress’te SEO, performans, e-ticaret konularının konuşulacağı etkinlik, Natro.com ana sponsorluğunda ve teknoloji yazarı Atıf Ünaldı moderasyonunda alanında uzman konuşmacılarıyla bu sene de Türkiye’de WordPress’e yön verecek.

Atıf Ünaldı moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde ünlü WordPress blog yazarları başarı hikayeleriyle katılımcılarla buluşacak. Seyahat, teknoloji, moda gibi farklı alanlarda başarıyı yakalamış panelistler arasında yoldaolmak.com kurucusu Kemal Kaya, Teknoblog ile Sabri Küstür, Styleboom’un hikayesi ile Burçin Ünaldı ve fundalina bloğunun kurucusu Funda Güleç Yalçın yer alıyor. 

Etkinlikte, WordPress siteleri nasıl daha güvenli bir hale getirilebilir? Bunun için yapılması gereken düzenlemeler ve alınabilecek önlemler neler? WordPress altyapısına geçiş sürecinde neler yaşanıyor? SEO ve SEM teknikleri ile WordPress siteleri arama motorlarında nasıl daha üst sıralara taşınır? Hız ve performans artırmak için yapılması gerekenler neler? Ödeme altyapısı entegrasyonu ve güvenli ödeme kanallarıyla WordPress'te E-ticaret… gibi merak edilen konular ele alınacak.

RAKAMLARLA WORDPRESS

Etkinliğin moderatörü Atıf Ünaldı, WPFest ile ilgili olarak "Dünyanın en popüler CMS'i Wordpress etkinliği, hem kodu şiir gibi algılayan ve yazan insanları bir araya getirecek. Bu konuyu merak edenler ve bilgi almak isteyenleri önce wpfest.org adresine sonra da etkinliğe bekliyoruz" dedi.

Etkinliğin duyurusuyla birlikte paylaşılan WordPress’e ilişkin temel istatistikler ise şöyle:

Tüm internetteki web sitelerinin yüzde 35’inden fazlası WordPress tabanlıdır. 

CMS sistemleri arasında yüzde 62’lik pazar payıyla 64 milyondan fazla sitede canlı olarak kullanılıyor. 

WordPress’in aylık tekil ziyaretçi sayısı Twitter’dan fazla. WordPress kullanıcıları her ay 70.5 milyon yeni post giriyor ve 52 milyon yeni yorum yapıyorlar. 

WordPress kelimesi için arama motorlarında her ay 3 milyona yakın arama yapılıyor. 

WordPress sitelerinin yüzde 36’dan fazla HTTPS protokolüne sahip ve her gün 50 bin WordPress sitesi yayınlanıyor.

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