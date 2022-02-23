WORDLE NEDİR?

Wordle, bir programcı olan Josh Wardle tarafından geliştirilen web tabanlı bir kelime oyunudur. Oyunda her gün bir kelime belirleniyor ve oyuncular maksimum 6 denemede 5 harflik kelimeyi doğru tahmin etmeye çalışıyorlar.

Sadece internet sitesi üzerinden oynanabilen oyunun henüz bir mobil uygulaması bulunmamakta.