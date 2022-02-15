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Wordle günün kelimesi nedir 15 Şubat 2022? Wordle Türkçe bugünkü kelime! Wordle nedir, Wordle nasıl oynanır?

Wordle bugünkü kelime 15 Şubat 2022: Wordle Türkçe günün kelimesi nedir?

Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan Wordle, günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın oynadığı Wordle'da günün kelimesi belli oldu. Peki, 15 Şubat Salı Wordle günün kelimesi nedir?

15.02.2022 - 12:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Wordle Türkçe nasıl oynanır? Sorusu araştırılıyor. Wordle günün kelimesini doğru tahmin eden oyuncular sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyorlar. 15 Şubat Wordle günün kelimesi doğru tahmin yapamayan ve kelimeyi merak eden oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Wordle nedir, nasıl oynanır?

  • 15 Şubat kelimesi=> ÇIĞIR

    14 Şubat kelimesi=> HOROZ

    13 Şubat kelimesi=> HİNDU

    12 Şubat kelimesi=> FERAH

    11 Şubat kelimesi =>KÜFÜR

    10 Şubat kelimesi=>EVRAK

  • WORDLE NEDİR?

    Wordle, bir programcı olan Josh Wardle tarafından geliştirilen web tabanlı bir kelime oyunudur. Oyunda her gün bir kelime belirleniyor ve oyuncular maksimum 6 denemede 5 harflik kelimeyi doğru tahmin etmeye çalışıyorlar. 

    Sadece internet sitesi üzerinden oynanabilen oyunun henüz bir mobil uygulaması bulunmamakta.

  • WORDLE TÜRKÇE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

    Oyuncuların her tahmininden sonra, yazdıkları her harf yeşil, sarı veya gri olarak işaretlenir: Yeşil, harfin doğru ve doğru konumda olduğunu; sarı, harfin cevapta olduğunu ancak doğru konumda olmadığını; gri ise harfin hiçbir şekilde cevapta bulunmadığını gösterir. 

    Arama motoruna Wordle Türkçe yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

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