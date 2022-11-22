Pagesix'te yer alan habere göre; 61 yaşındaki Harrelson, kendisi ve Fox'un bir gece dışarı çıktıklarında bir kobra ile firavun faresini kavga ettiren bir çocuk gördüklerini söyledi:

Bir sürü kobrayı kızdırdı ve sonra aralarındaki en huysuz kobrayı buldu boynundan tuttu, bir firavun faresi ile birlikte bir kafese attı. O kafeste hayvanlar arasında gördüğüm en çılgın dövüşü gördüm.