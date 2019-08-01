Woodstock 50: Tarihi organizasyon iki hafta kala iptal oldu

Creedence Clearwater Revival'dan John Fogerty de festivalin tanıtım etkinliğine katılmıştı

1969 yazından düzenlenen tarihi Woodstock festivalinin 50'nci yıldönümü için plananan büyük bir müzik festivali, başlamasına iki hafta kala iptal edildi.

Organizatörler iptale gerekçe olarak beklenmedik bazı gelişmeleri gösterdi.

İptal kararı, festival yerinin değişmesi ve birçok büyük sanatçının katılmayacağını açıklaması sonrası sürpriz olmadı.

Woodstock 50 ismiyle duyurulan festivalin ilk açıklanan sanatçı listesinde, Jay-Z, The Killers ve Miley Cyrus gibi isimler yer alıyordu.

İptal süreci nasıl gelişim gösterdi?

1969 yılındaki festivali düzenleyen ekip içinde de yer alan organizatör Michael Lang, Ocak ayında festivalin tanıtımını yaptı ve 100 bin bilet satılmasının planlandığını duyurdu.

https://twitter.com/woodstockfest/status/1108148798973493250

Festivalin, 16-18 Ağustos tarihlerinde New York eyaletindeki Watkins Glen'de yapılacağı da açıklandı.

Ancak Mart ayında festival ile ilgili sıkıntıların olduğu duyulmaya başlandı.

22 Nisan'da etkileyici bir sanatçı listesi ile dolu festivalin biletlerin satışa çıkarılacağı da söylendi.

Ancak o tarih geldiğinde biletler satışa çıkarılmadı.

Ayın sonunda festivalin mali destekçisi iptal kararını açıkladı ancak organizatörler, iptal olmadığını söyleyerek hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

Dentsu Aegis Network isimli organizasyon, çekilme gerekçesi olarak da "sanatçıların ve katılımcıların güvenliği ile sağlığının güvence altına alınamayacak olunmasını" gösterdi.

Ancak Mayıs ayında yeni bir mali destekçi bulunduğunun açıklanmasına karşın, büyük isimler birer birer festivale katılmayacaklarını açıklamaya başladı.

Son olarak giriş ücreti olmadan düzenleneceği açıklanan festivalin iptal edildiği organizatör Lang tarafından resmen duyuruldu.

1969 yılında yapılan ve müzik tarihine geçen festivalde, Jimmy Hendrix, The Who ve Janice Joplin gibi dönemin en bilinen rock yıldızları ve grupları sahne almıştı.