Fransız müzisyen, tasarımcı ve yönetmen Yoann Lemoine, başka bir deyişle Woodkid, 17 Aralık akşamı farklı sesleri takip eden müzikseverlerle Zorlu PSM’de buluşuyor. Müziğini, “Sesleri görüntülere, görüntüleri sese çevirmeyi seviyorum. Bu sisteme 'çeviriler' diyorum. Genellikle kitaplarda veya internette bulduğum referanslar üzerinden ediğindiğim vizyonlara dayalı bir parça oluşturuyorum ve sadece bu görüntülerin yarattığı hisler üzerinde çalışıyorum ” sözleriyle anlatan Woodkid, Zorlu PSM performansında 7 yılın ardından 2020’de yayınladığı ikinci albümü S16’daki parçalarına da yer verecek.

Lana Del Rey, Taylor Swift, Katy Perry gibi uluslararası yıldızların kliplerinde yönetmen koltuğunda oturan ve müzik hayatına Richie Havens’ın bir klip çekiminde kendisine armağan ettiği ukulele ile başlayan Woodkid, 2011 yılında yayınladığı dramatik, epik ve sinematik ilk parçası Iron ile müzik sahnesinde hızla kendine yer edindi. Assassin's Creed’de kullanılan Iron’ı 2013 yılında yayınlanan The Golden Age albümü ve Run Boy Run ile I Love You hitleri izledi. 2014 yılında Les Victories de la Musique’te En İyi Performans ödülünü kazanan çok yönlü sanatçı, 2016’de Nils Frahm ile Ellis filminin müziklerini yapmak için bir araya geldi. Aynı yıl Desierto filminin müziklerini besteleme işini de üstlenen Woodkid şu anda kadar Coachella ve Montreux Caz Festivali dahil olmak üzere prestijli sahnelerde görsel ve müzikal olarak çarpıcı performanslar sergiledi.