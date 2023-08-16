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        Haberler Televizyon Wonder Women 1984 filminin konusu nedir? Wonder Women 1984 oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?

        Wonder Women 1984 filminin konusu nedir? Wonder Women 1984 oyuncuları kimler?

        Wonder Women 1984 filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Patty Jenkins, Geoff Johns ve David Callaham'ın kaleme alırken filmin yönetmenliğini Patty Jenkins üstlenmektedir. Wonder Women 1984 filmi DC evreninin dokuzuncu filmi olan Wonder Woman'ın devamı niteliğindedir. Peki, "Wonder Women 1984 filminin konusu nedir? Wonder Women 1984 oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" İşte Wonder Women 1984 filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

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        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 18:33
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        • 1

          2020 yılında beyaz perdeye aktarılan Wonder Women 1984 filmi, 16 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanacak. Gal Gadot ve Chris Pine başrolünü paylaştığı Wonder Women 1984 filminin konusu ve oyucu kadrosu sinemaseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Wonder Women 1984 filminin konusu nedir? Wonder Women 1984 oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" İşte Wonder Women 1984 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          WONDER WOMEN 1984 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Wonder Woman 1984, 1980'lerin ortasında geçiyor yeni tehlikeler ve müttefiklerle karşı karşıya olan Wonder Woman’ın maceralarını konu ediyor. Wonder Woman lakaplı Diana Prince, bu kez iki yeni düşmanla karşı karşıyadır; varlıklı iş insanı Max Lord ve bir trajediden sonra kötü adam haline gelen Cheetah. Bu sırada Steve Trevor, şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde hayata geri döner.

        • 3

          WONDER WOMAN 1984 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Gal Gadot

          Chris Pine

          Pedro Pascal

          Krissten Wiig

          Natasha Rothwell

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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