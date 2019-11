Wonder Woman, aynı adlı DC Comics karakterinden uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmi. DC Extended Universe'in dördüncü yapımı olarak tasarlandı. Film Patty Jenkins tarafından yönetilirken senaryo Jason Fuchs tarafından yazıldı. Filmde Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Lucy Davis, Robin Wright, Lisa Loven Kongsli, Danny Huston, Elena Anaya ve David Thewlis oynamaktadır. Temel çekimler Kasım 2015'in sonlarında başladı. 2 Haziran 2017 vizyona girdi. 2020 yılında vizyona girecek Wonder Woman 1984 filminin 2017'de vizyona giren Wonder Woman'ın devamı olmayacağını Vulture'a konuşan filmin yapımcısı Charles Roven açıklamıştır.

WONDER WOMAN FİLMİ KONUSU

Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot'unun uçağı düşer, ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur. Pilot, Diana'ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.

WONDER WOMAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Orjinal Adı: Wonder Woman

Yönetmen: Patty Jenkins

Oyuncular: Chris Pine, Connie Nielsen, Gal Gadot

Türü: Bilim kurgu, aksiyon

Yapım Yılı: 2017, ABD