Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Wolverhampton Wanderers, miktarı açıklanmayan bir bonservis bedelini ödemesi halinde gelecek sezon Vitinha'yı kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

İngiltere ekibi, yaz transfer sezonunda Matija Sarkic, Fabio Silva ve Fernando Marcal gibi önemli oyuncuları da renklerine bağlamıştı.