UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor, Wolverhampton ile Sevilla karşı karşıya geliyor.

WOLVERHAMPTON: 0 - SEVILLA: 0

(İkinci yarı oynanıyor...)

WOLVERHAMPTON: Boly, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Dendoncker, Moutinho, Vinagre; Traore, Jimenez

SEVILLA: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Jordán, Banega, Ocampos, Suso; En-Nesyri